إطلاق خدمة شهادة خلو السوابق الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصبح بإمكان القطاع الحكومي والخاص أو أي متقدم لوظيفة، طلب صحيفة السوابق الكترونيا دون أن يتكلفوا عناء مراجعة الأدلة الجنائية والانتظار لأيام للحصول على صحيفة السوابق، إذ أطلق مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الخدمة الالكترونية لشهادة «خلو من السوابق» أمس.

وقال الفريق ابن قرار خلال التدشين بحضور الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، ومساعد مدير مركز المعلومات الوطني لخدمة المستفيدين حامد السهلي، ومساعدي مدير الأمن العام، ومديري الإدارات، وقادة القوات «إن هذا المشروع التقني الحيوي يستهدف تقديم الخدمة التقنية للمواطنين كافة الذين يرغبون بالعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يوفر عليهم الوقت والجهد، وهذا المشروع تعاهد على تنفيذه عدد من الجهات ممثلة في الأمن العام ومركز المعلومات الوطني وشركة علم ليؤسس لمرحلة جديدة لتتواءم مع رؤية 2030، ولتنضم هذه الخدمة لمنظومة الخدمات الالكترونية التي يقدمها الأمن العام».

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