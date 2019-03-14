مكتبة المسجد الحرام تضم 30 ألف مجلد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة تضم مكتبة المسجد الحرام في توسعة الملك فهد نحو 30 ألف مجلد تحمل 5600 عنوان في مختلف العلوم والمعارف، على مساحة تقدر بـ 1000 متر مربع، وتوفر خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والاستعلامات والتصوير الذاتي، وتصفح الكتب الرقمية والمخطوطات الرقمية والصوتيات، وخدمة الانترنت لرواد المكتبة وخدمة النسخ الكتب الرقمية، الخطب. أهداف المكتبة نشر الثقافة الإسلامية في الحرم المكي الشريف وقاصديه.

تنمية قدرات الباحثين للاستفادة القصوى من مقتنيات المكتبة.

قياس أثر اطلاع زوار المكتبة من خلال المداومة وتكرار الزيارة إليها.

تأمين المراجع العلمية والكتب الحديثة للباحثين.

تفعيل التقنية الحديثة. مطبوعات نادرة من القرن الثاني الهجري كتاب «المستطاب»، المسمى بشرح المواقف طبع بدار الطباعة العامرة بعهد القسطنطينية في 1239هـ.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر طبع في 1258هـ بدار الخلافة العلية.

كتاب الأشباه والنظائر طبع في 1260هـ.



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