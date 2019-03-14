ضبط 1259 متهما في قضايا مختلفة بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جازان

ضبطت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خلال النصف الأول من العام الحالي 1259 متهما، وذلك في إطار تنفيذ المهام في حدود مسؤولياتهم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات والأسلحة ومنع التسلل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد قزيز، أنه قبض على 72 مهربا و2142 متسللا، مشيرا إلى أنه تم خلال تلك العمليات ضبط سلاحين منوعين، ومخزنين للذخيرة، و2109 طلقات حية متنوعة، إلى جانب ضبط 52 كيلو و894 جراما من الحشيش المخدر، و1062 لترا من الخمور، و1020 حبة من أقراص الكبتاجون.

وأضاف قزيز أنه تم التحفظ على 201 سيارة وسبع دراجات نارية لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة إلى جانب التحفظ على مبالغ مالية، مبينا أن رجال إدارة المجاهدين ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.