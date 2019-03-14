الفيصل يستقبل الأمين السابق لهيئة الكتاب والسنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة الدكتور عبدالله بصفر بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عاما للهيئة العالمية للكتاب والسنة.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره للدكتور بصفر نظير الأعمال التي قدمها خلال توليه منصب الأمانة العامة للهيئة العالمية للكتاب والسنة، سائلا الله له التوفيق في حياته المقبلة.

من جانبه ثمن بصفر للأمير خالد الفيصل دعمه وتشجيعه لأنشطة الهيئة، وتحفيزه الدائم لحفظة القرآن الكريم وتكريمه لهم.