منصة الكترونية لطرح المبادرات المجتمعية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس اجتماعا بأعضاء لجنة المبادرات المجتمعية بالمحافظة، جرى خلاله بحث بناء منصة الكترونية لطرح تلك المبادرات، تحقيقا للمصلحة العامة كونها تحت مظلة محافظة جدة وإشراف عدد من الجهات الرسمية واللجان الإشرافية بما يسهم بالتطوير ونشر ثقافة المبادرة.

ويأتي انطلاق اللجنة من المجلس المحلي لدعم المبادرات التي تسهم في نفع الوطن بشكل عام وجدة بشكل خاص، إذ ناقش الاجتماع مبادرات أخرى تحت الدراسة، والتي سيعلن عنها لاحقا بعد دراسة اللجنة لجميع جوانبها.

وفي ختام الاجتماع دعا محافظ جدة إلى تكاتف الجهود والتعاون المشترك في سبيل تحقيق التطلعات، والتي تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة في تنمية الإنسان والمكان، والاستفادة من طاقات الشباب والإسهام في التحول الوطني وأهداف المجلس المحلي بالمحافظة.