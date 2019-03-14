«العدل» تؤهل منسوبيها قانونيا وماليا عبر برامج معهد الإدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
وقعت وزارة العدل مع معهد الإدارة العامة أمس مذكرة تفاهم في مجال التدريب والاستشارات، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان الحمدان.
ومثل وزارة العدل في التوقيع نائب الوزير سعد السيف، فيما مثل معهد الإدارة مدير المعهد الدكتور مشبب القحطاني.
وتهدف المذكرة إلى تدريب وتأهيل منسوبي العدل من خلال برامج المعهد المختلفة، سواء في البرامج القانونية أو الإدارية والمالية؛ لتعزيز وتنمية الكادر البشري لدى الوزارة من خلال قدرات المعهد في هذا المجال.
وتسعى العدل إلى تعزيز وتنمية كوادرها البشرية، نظرا لما لديها من اهتمام في مجال التدريب والاستشارات التي تتناول شأن التنمية والتطوير الإداري، من خلال توقيع مذكرة التعاون والاستفادة من قدرات معهد الإدارة العامة لما لديه من قدرة وخبرة متخصصة في هذا المجال.
ويقدم معهد الإدارة خدماته في مجال إلقاء المحاضرات وعقد الورش التدريبية، وتقديم الاستشارات، وتصميم البرامج التدريبية في مجال القانون أو الإدارة أو الاقتصاد والمحاسبة بمستويات مختلفة بما يحقق أهداف الوزارة ويسهم في تنمية المهارات والأساليب البحثية.
على ماذا اتفق الطرفان؟
- تشكيل فريق مشترك لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها
- للفريق الاستعانة بممثلي جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر
- يعد الفريق تقريرا سنويا موحدا عن تقدم سير العمل يرفع إلى ممثلي الطرفين
- يعقد اجتماع سنوي بين الطرفين لمناقشة سير عمل الاتفاقية
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