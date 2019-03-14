السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) يعرض ركن قرية الألعاب البدوية العالمية «النوماد» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سوقا شعبيا عالميا ومنتجات متعددة ومختلفة لنحو 90 دولة حول العالم، تتنوع بين المأكولات التراثية من الدول المشاركة، وبين الملبوسات الصوفية والحريرية واللوحات الفنية، وعدد من المنتجات التي تتميز بها كل دولة مشاركة في السوق الشعبي.



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