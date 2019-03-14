ضبط 25 فردا ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 فردا ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وغرمتهم 565 ألف ريال خلال يناير وفبراير الماضيين.
وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج أن المخالفات جاءت 13 منها في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض بـ8 مخالفات، فمنطقة المدينة المنورة بمخالفتين، وأخيرا في منطقتي جازان والقصيم بمخالفة لكل منهما.
وأكد أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعيا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة.
من المخالفات المسجلة:
- نقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص
- بيع الحليب بشكل غير نظامي
- المتاجرة بالحيوانات المريضة وتجويعها
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