ضبط 25 فردا ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 فردا ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وغرمتهم 565 ألف ريال خلال يناير وفبراير الماضيين.

Advertisements

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج أن المخالفات جاءت 13 منها في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض بـ8 مخالفات، فمنطقة المدينة المنورة بمخالفتين، وأخيرا في منطقتي جازان والقصيم بمخالفة لكل منهما.

وأكد أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعيا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة.

من المخالفات المسجلة: