لجنة الحج بجامعة طيبة تنظم دورة في الأمن الفكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة الأربعاء المقبل دورة بعنوان «الأمن الفكري»، وذلك بقاعة الورش بمركز المؤتمرات بالجامعة.

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وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية باللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة الدكتورة إيمان عزام أن الدورة تنظمها اللجنة النسائية وتهدف إلى التعرف على الأمن الفكري وأهميته، وخصائص الأمن الفكري، ووسائله وأساليبه.

وأشارت إلى أن الدورة تناقش الآليات العلمية المستخدمة لتوعية الشباب والعاملين في الحج خاصة بأهمية الأمن الفكري، ودوره في مواجهة أعداء الوطن، والتحذير من التأثر بالأفكار المنحرفة وتبصيرهم بما يخطط لإفسادهم والحيلولة بينهم وبين أمنهم واستقرارهم في أوطانهم والحفاظ على ثوابتهم الأمنية والاجتماعية والأخلاقية، إضافة إلى تطبيقات عملية في الأمن الفكري، وعرض لخبرات وجهود في هذا المجال.

وأضافت الدكتورة عزام أن الدورة تستهدف العاملين والعاملات بالقطاعات ذات العلاقة بخدمات الحج والعمرة والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، مبينة أن للجنة أهدافا تنطلق من دورها في التدريب والتوعية والتثقيف في الموضوعات المرتبطة بالحج، كما تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، خاصة العاملين في الحج.