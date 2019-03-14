القتل تعزيرا لمهربي مخدرات بالمدينة وتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ المدينة المنورة

أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في الجاني خالد بن هلال سليماني - سعودي - لحيازته كمية من الحشيش المخدر.

وأوضحت أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وجرى تنفيذ حكم القتل في الجاني أمس في المدينة المنورة.

إلى ذلك أصدرت الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في الجاني أحمد عبدالرحمن عبدالرزاق - سوري - لتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، ونفذ الحكم في تبوك أمس.