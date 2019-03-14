45 مبادرة تنموية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق 45 مبادرة تنموية في مجالات مختلفة، تھدف إلى تعزيز مجال المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي، وذلك من خلال برامج التمكين المختلفة وتطوير وتحسين فاعليتھا وتأهيل قدرات القائمين عليها، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والأھلية لتحقيق التكامل الاجتماعي، تماشيا مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه من المقرر أن يتم إطلاق 10 مبادرات خلال الشهرين المقبلين، وهي: مواءمة، وبرنامج التنمية الاجتماعية للمناطق، والبيوت النموذجية للأيتام، والأولوية لهم، والبوابة الوطنية للتطوع، وشركاء المسؤولية الاجتماعية، وسفراء المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى مرصد المسؤولية الاجتماعية، ومواصفات الآيزو 26000، ودعم إنشاء جمعيات ومؤسسات خدمة مجتمعية.

ويأتي إطلاق الوزارة لهذه المبادرات حرصا منها على تنمية القطاع غير الربحي وتمكين منظماته والنهوض به كعمل مؤسسي منظم ذي أثر مستدام، من أجل تحقيق عائد اجتماعي وتنموي.

10 مبادرات