تصحيح الكتروني لاختبارات القدرات العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض يعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب الاثنين المقبل نتائج اختبار القدرات العامة «الورقي» في الفترة الثانية، بعد عملية تصحيح الكترونية. وقال المتحدث الرسمي للمركز إن المركز يعمل وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان نتائج الاختبارات التي يقدمها لجميع المستفيدين والمستفيدات، وإن نتائج الاختبار الذي عقد خلال الفترة من 10 إلى 18 جمادى الآخرة الماضي في 150 مقرا للطلاب والطالبات في جميع مدن ومحافظات المملكة، ستكون متاحة عبر ملف المستفيد الالكتروني.



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