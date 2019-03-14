«الصحة» تنظم ملتقى للاعتزاز بمهنة التمريض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تنظم وزارة الصحة في الرياض الأحد المقبل ملتقى «اعتزاز»، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، يتزامن مع إطلاق حملة «مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض» إحدى مبادرات التحول الوطني وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، وذلك لتسليط الضوء على مهنة التمريض بوصفها ركيزة نظام الرعاية الصحية، وتعريفا بدورها المحوري، والاحتفاء بالمتميزين من منسوبيها، إلى جانب إعلان أسماء رواد التمريض المتميزين بالمملكة لعام 2019.



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