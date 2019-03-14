هيئة تقويم التعليم تبدأ بتطبيق الاختبارات الوطنية الأسبوع المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى قياس المخرجات ورصد تطورها في مراحل مختلفة، وإتاحة بياناتها أمام صانعي القرار، وتزويدهم بقياس صادق وموثوق، وقابل للمقارنة عن مدى إتقان الطلاب للمهارات والمعارف اللازمة، تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، بتطبيق برنامج «الاختبارات الوطنية»، بالشراكة مع وزارة التعليم خلال الفترة من 10 إلأى 14 رجب الحالي.

ويستهدف برنامج الاختبارات الوطنية خلال هذا العام (2019م) قياس الأداء في الرياضيات والعلوم ومهارات القراءة، لعينة ممثلة من طاب الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، بوصفها متطلبا للتعليم الناجح في سائر المواد.

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ووقع الاختيار على الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط؛ لحيثيات فنية وعملية؛ فطلاب الصف الرابع الابتدائي أكثر قدرة على قراءة مواد الاختبار وتعليماتها وفهمها مقارنة بالصفوف الدنيا مما قد يعني الحصول على بيانات يمكن الاعتماد عليها، والسماح بتقويم معارف الطلاب ومهاراتهم المتراكمة.

كما يقيس معارف الطلاب ومهاراتهم المتراكمة في المرحلة الابتدائية، وفعالية التعليم في المرحلة المتوسطة في الإعداد للمرحلة الثانوية، وتحقيق التكامل مع برامج المركز الوطني للقياس، لقياس التحصيل في نهاية المرحلة الثانوية بوصفها مدخلات للتعليم العالي.

ويقدم الصفان الرابع الابتدائي والثاني المتوسط صورة عن مستوى إتقان الطلاب والطالبات للمعارف والمهارات، حيث يمكن ضمها مع بيانات الاختبارات الدولية (TIMSS، PIRLS)، كما يمكن للبيانات الوطنية أن تعطي تصورا دقيقا وموثوقا لأداء الطلاب، بما يسمح بالمقارنات ذات الصلة.

كيف يقيس البرنامج الأداء الوطني للطلاب؟