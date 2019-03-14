، ليفربول يقصي البايرن وبرشلونة يقسو على ليون بخماسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكمل فريق ليفربول الإنجليزي عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف ليفربول النجم السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقائق 26 و84 والهولندي فيرجيل فان ديك بالدقيقة 69 بينما أحرز جويل ماتيب مدافع ليفربول هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 39.

كما تأهل برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه ليون الفرنسي 5-1 ضمن إياب ثمن النهائي في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب كامب.

أهداف النادي الكتالوني تناوب عليها كلٌ من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين الأول بالدقيقة 18 من علامة الجزاء والثاني بالدقيقة 78 وكوتينيو وبيكيه وعثمان ديمبيلي بالدقائق (31و81و87) بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق ليون لوكاس توسارت بالدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وباتت الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا هي (قطبا مدينة مانشستر يونايتد وسيتي، ليفربول، توتنهام، يوفنتوس، برشلونة، أياكس، بورتو).

وستُقام قرعة دور ربع النهائي يوم الجمعة القادم.