محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعود اليوم الخميس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة للركض مجددًا لحساب الجولة الرابعة والعشرين من فصول المسابقة، وتنطلق الجولة بانطلاق صافرة مواجهة الفيصلي والقادسية على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى "عنابي سدير" لتثبيت أقدامه في المناطق الآمنة والهروب بانتصار يرفع رصيده للنقطة الثالثة والثلاثين، فيما يسعى فريق القادسية المتذبذب الذي يملك 24 نقطة لتعديل مساره بعد دخوله في الحسابات المعقدة على مقاعد الهبوط والملحق بعد تعثراته المتوالية في الجولات الماضية وإحداث صدمة فنية تنهض بالفريق من كبوته بتعيين الوطني بندر باصريح مدربًا للفريق.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة يسعى التعاون عندما يحل الفتح ضيفًا عليه لمواصلة الجموح نحو المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا والحفاظ على فارق النقطة بينه وبين الشباب حيث يملك أبناء القصيم في جعبتهم 42 نقطة بانتظار تعثر الشباب في الجولات المقبلة صاحب الـ43، على الجانب الآخر يعيش الفتح تذبذبًا أمام أندية المتوسطة والمؤخرة فيما يبرز وجهه الفني المميز في المباريات الجماهيرية، ويسعى الفتح صاحب المركز السابع برصيد 32 لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الباطن وتأمين موقفه في مراكز الأمان.

الفيصلي يسعى لتأمين موقفه بنقاط القادسية .. والتعاون يستضيف الفتح وعينه على المقعد الآسيوي عبدالله الشهري الخليج 365 2019-03-14 يعود اليوم الخميس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة للركض مجددًا لحساب الجولة الرابعة والعشرين من فصول المسابقة، وتنطلق الجولة بانطلاق صافرة مواجهة الفيصلي والقادسية على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى "عنابي سدير" لتثبيت أقدامه في المناطق الآمنة والهروب بانتصار يرفع رصيده للنقطة الثالثة والثلاثين، فيما يسعى فريق القادسية المتذبذب الذي يملك 24 نقطة لتعديل مساره بعد دخوله في الحسابات المعقدة على مقاعد الهبوط والملحق بعد تعثراته المتوالية في الجولات الماضية وإحداث صدمة فنية تنهض بالفريق من كبوته بتعيين الوطني بندر باصريح مدربًا للفريق.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة يسعى التعاون عندما يحل الفتح ضيفًا عليه لمواصلة الجموح نحو المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا والحفاظ على فارق النقطة بينه وبين الشباب حيث يملك أبناء القصيم في جعبتهم 42 نقطة بانتظار تعثر الشباب في الجولات المقبلة صاحب الـ43، على الجانب الآخر يعيش الفتح تذبذبًا أمام أندية المتوسطة والمؤخرة فيما يبرز وجهه الفني المميز في المباريات الجماهيرية، ويسعى الفتح صاحب المركز السابع برصيد 32 لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الباطن وتأمين موقفه في مراكز الأمان. 14 مارس 2019 - 7 رجب 1440 Advertisements 01:36 AM في افتتاح الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في افتتاح الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعود اليوم الخميس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة للركض مجددًا لحساب الجولة الرابعة والعشرين من فصول المسابقة، وتنطلق الجولة بانطلاق صافرة مواجهة الفيصلي والقادسية على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى "عنابي سدير" لتثبيت أقدامه في المناطق الآمنة والهروب بانتصار يرفع رصيده للنقطة الثالثة والثلاثين، فيما يسعى فريق القادسية المتذبذب الذي يملك 24 نقطة لتعديل مساره بعد دخوله في الحسابات المعقدة على مقاعد الهبوط والملحق بعد تعثراته المتوالية في الجولات الماضية وإحداث صدمة فنية تنهض بالفريق من كبوته بتعيين الوطني بندر باصريح مدربًا للفريق.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة يسعى التعاون عندما يحل الفتح ضيفًا عليه لمواصلة الجموح نحو المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا والحفاظ على فارق النقطة بينه وبين الشباب حيث يملك أبناء القصيم في جعبتهم 42 نقطة بانتظار تعثر الشباب في الجولات المقبلة صاحب الـ43، على الجانب الآخر يعيش الفتح تذبذبًا أمام أندية المتوسطة والمؤخرة فيما يبرز وجهه الفني المميز في المباريات الجماهيرية، ويسعى الفتح صاحب المركز السابع برصيد 32 لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الباطن وتأمين موقفه في مراكز الأمان.

، الفيصلي يسعى لتأمين موقفه بنقاط القادسية .. والتعاون يستضيف الفتح وعينه على المقعد الآسيوي ،

المصدر : الخليج 365

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