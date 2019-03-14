، "العرفج" ينقل مطالب المغردين لوزير العمل بالاهتمام بالأيتام وذوي الاحتياجات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن نادي "الهلال" فخر الكرة السعودية .. وفك احتكار (bein) خبر ممتاز

قال الدكتور أحمد العرفج إن أبرز مطالب الناس من وزير العمل والتنمية الاجتماعية هي الاهتمام بدور الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والنظر في موضوع التأشيرات بأسعار معقولة.

جاء ذلك أثناء استضافته عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" على "روتانا خليجية" مساء أمس الأربعاء، من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".

وأشار "العرفج" إلى أن ضخ مليارين ونصف المليار ريال للمواطنين عبر ‫"حساب المواطن" شيء عظيم، يلامس البسطاء.. و4.5 مليون معتمر رقم يدل على قدرة مكة الاستيعابية.

وأكد أنه حتى الآن نادي "الهلال" يعتبر فخر الكرة السعودية.. مشيرًا إلى أن فك احتكار (bein) خبرٌ ممتاز.

وعقب "العرفج" على تصريح يحمل عنوان "أمين جدة متوعدًا المقاولين المتعثرين: قائمة سوداء بانتظاركم" بالقول: "نحتاج إلى جهة رسمية تنظم العلاقة بين المستثمر والمالك والمقاول.. وعقود المشاريع الرخيصة تشجع على تشغيل مهندسين أجانب غير أكفاء". مضيفًا: "سنتكاتف مع الأمين، ونضع يدنا على يده لجعل ‫جدة في مكانها اللائق".



وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب "محمد الفهد العيسى.. سفير الكلمة والدبلوماسية".