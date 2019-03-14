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باشرت قبل قليل الجهات المعنية حادثاً مرورياً بعد أن انحرفت مركبة على طريق المطار واتجاهها للمسار الآخر، ما تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى وتعرض مقيم للدهس ووفاته صادف مروره وقت الحادث.
حيث انحرفت سيارة بها شاب من طريق المطار الطالع إلى المسار الآخر، واصطدم بسيارة بها عائلة، وانحراف السيارة ودهس مقيم كان بجوار الطريق صادف مروره وقت الحادث، فيما نجت مركبات عديدة من الحادث بعد انفصال إطار المركبة عن السيارة واستقراره على مسافة بعيدة.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابها بعد معلومات أولية تفيد بوجود طرف مسبب بالحادثة أدى إلى انحراف السيارة المتسببة بالحادث إلى المسار الآخر.
وجدد عديد المواطنين مطالبهم للجهات المعنية بوضع وسائل تحمي مرتادي الطريق وخصوصاً من العابرين على أقدامهم، وكذلك وضع حواجز خرسانية بين المسارين.
مصرع مقيم دهساً صادف مروره وقوع حادث بـ"فيصلية الطائف"سعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-14
باشرت قبل قليل الجهات المعنية حادثاً مرورياً بعد أن انحرفت مركبة على طريق المطار واتجاهها للمسار الآخر، ما تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى وتعرض مقيم للدهس ووفاته صادف مروره وقت الحادث.
حيث انحرفت سيارة بها شاب من طريق المطار الطالع إلى المسار الآخر، واصطدم بسيارة بها عائلة، وانحراف السيارة ودهس مقيم كان بجوار الطريق صادف مروره وقت الحادث، فيما نجت مركبات عديدة من الحادث بعد انفصال إطار المركبة عن السيارة واستقراره على مسافة بعيدة.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابها بعد معلومات أولية تفيد بوجود طرف مسبب بالحادثة أدى إلى انحراف السيارة المتسببة بالحادث إلى المسار الآخر.
وجدد عديد المواطنين مطالبهم للجهات المعنية بوضع وسائل تحمي مرتادي الطريق وخصوصاً من العابرين على أقدامهم، وكذلك وضع حواجز خرسانية بين المسارين.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
12:41 AM
فيما نجت مركبات عدة من الحادث بعد انفصال إطار المركبة واستقراره بعيداً
باشرت قبل قليل الجهات المعنية حادثاً مرورياً بعد أن انحرفت مركبة على طريق المطار واتجاهها للمسار الآخر، ما تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى وتعرض مقيم للدهس ووفاته صادف مروره وقت الحادث.
حيث انحرفت سيارة بها شاب من طريق المطار الطالع إلى المسار الآخر، واصطدم بسيارة بها عائلة، وانحراف السيارة ودهس مقيم كان بجوار الطريق صادف مروره وقت الحادث، فيما نجت مركبات عديدة من الحادث بعد انفصال إطار المركبة عن السيارة واستقراره على مسافة بعيدة.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابها بعد معلومات أولية تفيد بوجود طرف مسبب بالحادثة أدى إلى انحراف السيارة المتسببة بالحادث إلى المسار الآخر.
وجدد عديد المواطنين مطالبهم للجهات المعنية بوضع وسائل تحمي مرتادي الطريق وخصوصاً من العابرين على أقدامهم، وكذلك وضع حواجز خرسانية بين المسارين.
، مصرع مقيم دهساً صادف مروره وقوع حادث بـ"فيصلية الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
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