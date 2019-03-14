، نائب أمير جازان: نعمل على تهيئة مقرات الأندية لتفعيل مختلف الأنشطة والبرامج ،

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع بمدير هيئة الرياضة ورؤساء الأندية لتلبية احتياجات أبناء المنطقة

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان أهمية ما تقوم به الأندية والألعاب الرياضية في تنمية الروح الرياضية واللحمة الوطنية, والعمل على تجهيز وتهيئة مقرات الأندية الرياضية بالمنطقة بما يضمن تفعيل مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية والاجتماعية سعيًا لتحقيق احتياجات أبناء المنطقة.

وتفصيلاً، أوضح نائب أمير المنطقة أن تجهيز المقرات سيجعل الأندية نموذجية فيما تقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات, مبرزًا أهمية دعم الأندية الرياضية في المنطقة ومساندتها بما يساعدها على تأدية رسالتها الثقافية والاجتماعية والرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مدير عام هيئة الرياضة بالمنطقة إبراهيم بن يحيى الرياني ورؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الرياضي بالمنطقة, ومنها استعراض الأدوار المناطة بالأندية الرياضية بجازان في خدمة فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم واستقطابهم, وتوجيههم التوجيه السليم, إلى ما يساعدهم على قضاء أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة, والاطلاع على التقارير الخاصة بمشاركة أندية المنطقة في مختلف البطولات الرياضية.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور سعيًا لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لأندية منطقة جازان, واستمع الجميع لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان حيال ما تم بحثه من موضوعات.

وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبير.