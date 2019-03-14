، مفتي الشرقية يحذِّر الشباب من الانسياق وراء وسائل الإعلام المعادية ،

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حذَّر مفتي المنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، الشباب من الانسياق وراء ما يريده الأعداء للنيل من أمن هذه البلاد، والاستحواذ على خيراتها عبر الإخلال بالأمن.
وتفصيلاً، أوضح الشيخ "المري" خلال محاضرة قدمها أمس الأربعاء في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ضمن برنامج الملتقى الوطني الكشفي الأول لجوالة السعودية ودول الخليج، أن الإنسان لا يمكن أن يقر له قرار، أو تتم له سعادة، أو تحصل له طمأنينة، إلا بوجود الأمن.
وأضاف: نحن - ولله الحمد - نعيش في هذه البلاد المباركة في بلاد الحرمين عيشة هنيئة مباركة مطمئنة طيبة.. فكم مرت بالعالم الإسلامي والعربي والعالم من قلاقل وفتن ومحن، ونحن -ولله الحمد- ما زلنا على ما نحن عليه من الخير والثبات.
وحذَّر من الانجراف خلف وسائل الإعلام المغرضة.. مشددًا على التلاحم وراء ولاة الأمر في هذه البلاد.
وأكد مفتي الشرقية أهمية التعامل الحذر مع وسائل الإعلام، وقال: إن لوسائل الإعلام اليد الطولى في تقليب الأمور، وقلب الحقائق، والوصول إلى شرائح الناس توجيهًا وإثارة لها.. فلا بد من التعامل معها بحذر، وعلى الفرد أن يستفيد منها، ولكن بحذر، وإذا أُشكل عليه شيء فليرجع إلى أهل العلم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدين والعقيدة؛ إذ يجب على المسلم أن يسأل أهل العلم إذا واجه شبهة معينة.
وأكد أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي ونبضه.. مشيرًا إلى أن هذا فضل من الله بأن جعل لهذه البلاد الريادة الدينية والقوة الاقتصادية والسياسة الحكيمة والنظرة الثاقبة.
واختتم بالقول: علينا الحفاظ على هذه البلاد التي تعتبر هي اليوم الأساس والعمود للعالم أجمع. فعلينا أن نفخر بما فيها من خير، وأن نجمع القلوب على الخير.
مفتي الشرقية يحذِّر الشباب من الانسياق وراء وسائل الإعلام المعاديةمحمد عبيد الخليج 365 2019-03-14
حذَّر مفتي المنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، الشباب من الانسياق وراء ما يريده الأعداء للنيل من أمن هذه البلاد، والاستحواذ على خيراتها عبر الإخلال بالأمن.
وتفصيلاً، أوضح الشيخ "المري" خلال محاضرة قدمها أمس الأربعاء في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ضمن برنامج الملتقى الوطني الكشفي الأول لجوالة السعودية ودول الخليج، أن الإنسان لا يمكن أن يقر له قرار، أو تتم له سعادة، أو تحصل له طمأنينة، إلا بوجود الأمن.
وأضاف: نحن - ولله الحمد - نعيش في هذه البلاد المباركة في بلاد الحرمين عيشة هنيئة مباركة مطمئنة طيبة.. فكم مرت بالعالم الإسلامي والعربي والعالم من قلاقل وفتن ومحن، ونحن -ولله الحمد- ما زلنا على ما نحن عليه من الخير والثبات.
وحذَّر من الانجراف خلف وسائل الإعلام المغرضة.. مشددًا على التلاحم وراء ولاة الأمر في هذه البلاد.
وأكد مفتي الشرقية أهمية التعامل الحذر مع وسائل الإعلام، وقال: إن لوسائل الإعلام اليد الطولى في تقليب الأمور، وقلب الحقائق، والوصول إلى شرائح الناس توجيهًا وإثارة لها.. فلا بد من التعامل معها بحذر، وعلى الفرد أن يستفيد منها، ولكن بحذر، وإذا أُشكل عليه شيء فليرجع إلى أهل العلم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدين والعقيدة؛ إذ يجب على المسلم أن يسأل أهل العلم إذا واجه شبهة معينة.
وأكد أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي ونبضه.. مشيرًا إلى أن هذا فضل من الله بأن جعل لهذه البلاد الريادة الدينية والقوة الاقتصادية والسياسة الحكيمة والنظرة الثاقبة.
واختتم بالقول: علينا الحفاظ على هذه البلاد التي تعتبر هي اليوم الأساس والعمود للعالم أجمع. فعلينا أن نفخر بما فيها من خير، وأن نجمع القلوب على الخير.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
12:29 AM
في محاضرة قدَّمها ضمن الملتقى الكشفي الأول لجوالة السعودية والخليج
حذَّر مفتي المنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، الشباب من الانسياق وراء ما يريده الأعداء للنيل من أمن هذه البلاد، والاستحواذ على خيراتها عبر الإخلال بالأمن.
وتفصيلاً، أوضح الشيخ "المري" خلال محاضرة قدمها أمس الأربعاء في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ضمن برنامج الملتقى الوطني الكشفي الأول لجوالة السعودية ودول الخليج، أن الإنسان لا يمكن أن يقر له قرار، أو تتم له سعادة، أو تحصل له طمأنينة، إلا بوجود الأمن.
وأضاف: نحن - ولله الحمد - نعيش في هذه البلاد المباركة في بلاد الحرمين عيشة هنيئة مباركة مطمئنة طيبة.. فكم مرت بالعالم الإسلامي والعربي والعالم من قلاقل وفتن ومحن، ونحن -ولله الحمد- ما زلنا على ما نحن عليه من الخير والثبات.
وحذَّر من الانجراف خلف وسائل الإعلام المغرضة.. مشددًا على التلاحم وراء ولاة الأمر في هذه البلاد.
وأكد مفتي الشرقية أهمية التعامل الحذر مع وسائل الإعلام، وقال: إن لوسائل الإعلام اليد الطولى في تقليب الأمور، وقلب الحقائق، والوصول إلى شرائح الناس توجيهًا وإثارة لها.. فلا بد من التعامل معها بحذر، وعلى الفرد أن يستفيد منها، ولكن بحذر، وإذا أُشكل عليه شيء فليرجع إلى أهل العلم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدين والعقيدة؛ إذ يجب على المسلم أن يسأل أهل العلم إذا واجه شبهة معينة.
وأكد أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي ونبضه.. مشيرًا إلى أن هذا فضل من الله بأن جعل لهذه البلاد الريادة الدينية والقوة الاقتصادية والسياسة الحكيمة والنظرة الثاقبة.
واختتم بالقول: علينا الحفاظ على هذه البلاد التي تعتبر هي اليوم الأساس والعمود للعالم أجمع. فعلينا أن نفخر بما فيها من خير، وأن نجمع القلوب على الخير.
، مفتي الشرقية يحذِّر الشباب من الانسياق وراء وسائل الإعلام المعادية ،
المصدر : الخليج 365
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