، "الحامد" يتفقد كليات الأفلاج ويحضر توقيع 4 اتفاقيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح المعرض المصاحب لمبادرة "دور الجامعة" بمشاركة أكثر من 17 جهة

تصوير: عبدالعزيز الجنيب

ضمن فقرات المبادرة المجتمعية التي أطلقتها اليوم كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج وكانت بعنوان "دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء رؤية 2030"، جرى توقيع أربع شراكات "اتفاقيات" مجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة، وذلك بحضور مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد.

وتجول "الحامد" في القاعات التعليمية بكليات الجامعة، وافتتح المعرض المصاحب لتلك المبادرة والذي يضم مشاركة أكثر من 17 جهة حكومية وأهلية، وزار ورش العمل التي صاحبت انطلاق المبادرة.

وتناولت فقرات انطلاق المبادرة حفلاً خطابيّاً تضمن عرضاً مرئياً للأنشطة التي نفذتها كليات الأفلاج والبحوث العليمية التطبيقية لخدمة المجتمع والدورات التدريبية وورش العمل والمبادرات المجتمعية الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية التي نفذتها كليات الأفلاج.

وقال مشرف كليات الأفلاج مسفر بن محماس الكبيري في كلمته بالحفل إنه انطلاقاً من رسالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز التي جعلت المشاركة المجتمعية هدفاً من أهدافها ومدونة في رسالتها وانطلاقاً كذلك من رؤية المملكة 2030 التي ركزت على المشاركة المجتمعية والخدمات التطوعية رأت كليات الجامعة بالأفلاج أن تنشئ هذه المبادرة المجتمعية في تحقيق الرؤية 2030.

وأضاف: الجامعة ليست محضناً للتعليم فقط في عصر التقنية والثورة التقنية قد يتلقى التعليم من أي مصدر آخر، وإن من مهام الجامعة التثقيف والتوعية في جميع نواحي الحياة، لذلك رأينا بأن نكون مشاركين ومساهمين مساهمة فعالة لإنجاح هذه الرؤية في هذا النمط وفي غيره من الأنماط ولقينا التفاعل من المجمع والدوائر الحكومية بمشاركة 17 جهة.

وتابع أن كليات الأفلاج أخذت على عاتقها أن تكون مشعلاً للعلم ومناراً للتوعية والثقافة ومد جسور التواصل مع الزملاء في الدوائر الحكومية والأهالي ومع جميع شرائح المجتمع، وتوجت مساعي كليات الجامعة فكانت محض للفعاليات الثقافية والتعليمية والتوعوية، وأقيم في رحاب الجامعة العديد من هذه الفعاليات.

واختتم كلمته بالتحدث عن المبادرة المجتمعية التي تطلقها اليوم كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج "دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء رؤية 2030" وفقرات المبادرة وورش العمل المصاحبة لها.

من جهته، عبر مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد خلال كلمته في الحفل، عن سعادته بمشاركة كليات الجامعة بالأفلاج على فعالياتها المتميز التي تصب في خدمة الوطن الغالي وتؤكد حرص الجامعة على الشراكة المجتمعية والتفاعل مع ما تخطط له.

وتابع: "نحن في الجامعة ولله الحمد خلال هذا العام أطلقنا الإصدار الثاني من الخطة الإستراتيجية للجامعة وبروية جديدة، تقول هذه الرؤية نبعث عن جامعة متميزة في التعليم منافسة في البحث العلمي الداعم لاقتصاد المعرفة مفعلة في الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وما شاهدناه اليوم هو تحقيق لهذه الرؤية، مشيداً بالاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل كليات الأفلاج والتمازج الرائعة بين إدارة التعليم والجامعة من خلال مجموعة من الدورات النوعية".

وأضاف: "الجامعة هي مكان تنويري للمجتمع ومساهم بشكل فاعل في تطوير المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها وتولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً جداً، فلا يكفي أن نقدم التعليم المتميز ولا البحث العلمي المنافس بينما نبحث أيضاً عن شركاء يساهمون في نجاحنا ونساهم في نجاحنا ونساهم في نجاحهم نتلمس معهم سوياً احتياجات هذا المجتمع لرقي بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة".

وأردف: "نحن في المملكة نحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده من خلال ما يخططان لهذا البلد من رؤى مستقبلية طموحة".

واختتم قائلاً: "نحن في جامعة الأمير سطام بعد مضي نحو عشر سنوات منذ تأسيسها نلحظ الأثر والبصمة التي تركتها الجامعة في كثير من الأماكن التي تتواجد فيها وتسعى الجامعة توطين هذه المناطق وتطويرها وتنميتها ونقلها نقلة تطويرية".

ودشن مدير جامعة الأمير سطام بعد الحفل مبادرة "دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء رؤية 2030" بجولة تفقدية وقف خلالها على مباني كليات الجامعة التعليمية، حيث شملت الجولة التي قام بها الحامد وعدد منسوبي الجامعة، ورافقهم خلالها المشرف على كليات الجامعة بالأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، مشروع كليات البنات الذي لا يزال طور الإنشاء، واستمع خلاله إلى شرح مفصل عن موعد استلام المشروع.

كما تجول في كليات البنات "المبنى العلمي" و"المبنى الأدبي"، تفقد خلالها القاعات والمعامل والمكاتب الإدارية، واطلع على أعمال التأهيل الجديدة، واختتم جولته التفقدية بالوقوف على مشروع محطة الكهرباء التابعة لكليات الأفلاج ومراحل العمل فيها ونسبة الإنجاز فيها.