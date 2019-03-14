، اتحاد الطائرة يقرر: إيقاف حكم ولاعب.. وإقامة نهائي الكأس في البحرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إيقاف الحكم محمد بن علي القرني لمدة ثلاثة أشهر بناء على المادة رقم 26/1/1 من لائحة الحكام للألعاب الرياضية.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعب عبدالله محمد أحمد الغامدي من نادي الشرق لمدة ثلاثة أشهر بناء على المادة الثامنة من لائحة العقوبات بالاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الذي عقد في مقر الاتحاد برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين وحضور الأعضاء.

واطلع المجلس على ما تم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة واجتماع غرب آسيا الذي حضره رئيس الاتحاد

ومن القرارات التي وافق عليها المجلس المشاركة في البطولة العربية للناشئين مواليد (2001م) المقرر إقامتها في الأردن في شهر سبتمبر 2019م.

المشاركة في تصفيات البطولة الآسيوية تحت (23) سنة مواليد (1997م) والتي ستقام في البحرين خلال الفترة من

12-20/6/2019م وفي حال التأهل الموافقة على المشاركة في النهائيات التي ستقام في مينمار خلال الفترة من 26 /7 إلى 8/5 / 2019 .

المشاركة في البطولة الآسيوية تحت (21) سنة المؤهلة لبطولة العالم تحت (21) سنة والتي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 14 إلى 3/19 / 2019 .

المشاركة في تصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020م على مستوى الرجال.

كما وافق المجلس على تعيين منسقة للأنشطة النسوية بالاتحاد

والموافقة على اقتراح الأندية بإقامة نهائي كأس الاتحاد في مملكة البحرين بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة وتكليف الأمين العام بمخاطبة الهيئة ومن ثم الاتحاد البحريني.

كما وافق المجلس على إعارة اللاعبين الأجانب في مباريات البقاء والهبوط التي ستقام بين أندية الدرجة الأولى والممتاز.. وحيث إن الممتاز يلعب بلاعبين (اثنين) أجانب والأولى بلاعب (واحد).. ومن مبدأ تكافؤ الفرص تمت الموافقة على السماح لأندية الأولى المشاركة في التصفيات باستعارة لاعب أجنبي آخر من اللاعبين المتواجدين في الدوري السعودي للمشاركة في هذه التصفيات فقط.