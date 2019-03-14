مدير “المرور” يؤكد: لدينا سيارات رصد سرية بمختلف الألوان والأشكال.. ونريد الجميع رقيب...

قال مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد البسامي: إن المرور لديه سيارات سرية مجهزة بكاميرات رصد آلي لجميع المخالفات، موضحاً أن هذه السيارات بمختلف الألوان والأشكال. وأضاف البسامي وفقاً لـ”الرياض”: “نريد أن يكون الجميع رقيب على نفسه، وأن نعدل السلوك لدى قائد المركبة، فاليوم 85% من نسبة الحوادث بسبب سلوك قائد المركبة”.

وتابع قائلاً: “استطعنا فرض النظام، وهناك استجابة من المجتمع بشكل كبير، ولا نهدف إلى مشاركة المجتمع في العمل على رصد المخالفات إلا في البلاغات فقط في الوقت الحالي، ربما في المستقبل يكونون شركاء لنا، لكن ليس في المرحلة الحالية”. وأشار مدير عام المرور إلى أنه تم تجهيز السيارات بأجهزة غير مرئيّة، والهدف من ذلك أن يشعر قائد المركبة أن كل من حوله هو رجل مرور، والواجب أن يكون الجميع لديه مراقبة ذاتية على نفسه لنشعر جميعاً بأننا في رحلة آمنة.