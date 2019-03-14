تفاصيل بدء أولى جلسات محاكمة 10 نساء متهمات بالمساس بأمن المملكة

أكد إبراهيم السياري رئيس المحكمة الجزائية بالرياض، أن 10 نساء منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثلن أمام المحكمة، حيث ستوجه لهن اتهامات وفقا لـ”رويترز”.

رصد نشاط منسق

وكانت النيابة العامة أعلنت عنهم في بيانها الشهر الماضي بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار السعودية، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية. وفي حال قرر القضاء في المملكة إدانة المتهمين، فليس بالضرورة أن تكون أحكامه متوافقة مع طلبات العقوبة التي تقدمت بها النيابة العامة، فقد تكون أخف وقد تكون أشد. كما يتاح لجميع المتهمين الذين يعرضون على المحاكم في السعودية، الاستعانة بمحامين للترافع عنهم وتتكفل الدولة بتوفير محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك.

استقلالية القضاء السعودي

ويتمتع القضاء في السعودية باستقلالية كاملة تضمن توفير أعلى درجات الضمانات القضائية للمتهمين في كافة مراحل نظر القضية بدءً من الجلسة الأولى وانتهاءً بجلسة النطق بالحكم. الجدير بالذكر أن القضاء السعودي لايتعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين بأنها أمور ثابتة بل يناقش ويراجع ويطلب الدليل ويعطي المتهمين كامل الفرصة والوقت للرد عليها والدفاع عن أنفسهم.