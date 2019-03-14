” الأحوال المدنية ” تزف خبرا سارا لموقوفي الخدمات

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. أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن استثناء تجديد الهوية الوطنية من عقوبة إيقاف الخدمات، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر، أنه يمكن تجديد الهوية لموقوفي الخدمات قريبًا.

واشار الجاسر إلى أن الأحوال المدنية رفعت طلبًا إلى وزير الداخلية شرحت فيه أنه مع إيقاف الخدمات لا يمكن للأحوال ممارسة عملها المحدد نظامًا مثل تجديد الهوية، طالبة منه عدم شمول ذلك في إيقاف الخدمات، لتصدر الموافقة بذلك.





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