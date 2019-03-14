وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الجمعية والمركز..
قال مدير جمعية إنسان بمحافظة الأفلاج، ناجي حمدان الرميح، إن الجمعية بدأت بحصر وتسجيل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين بالمركز الوطني للقياس.
وأضاف الرميح، في تصريحات لـ«عاجل»، أن هذه الخطوة تأتي من أجل إعفاء الطلبة والطالبات من رسوم التسجل، وذلك حسب الاتفاقية الموقعة بين الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان»، والمركز الوطني للقياس.
وأشار الرميح، إلى أن هذه الخدمة تُقدم للأيتام؛ لتخفيف المتطلبات والحوائج صغيرها وكبيرها، مُقدمًا شكره للقائمين على المركز الوطني للقياس.
كانت هذه تفاصيل خبر «إنسان الأفلاج» تحصر المسجلين باختبار «قياس» للصف الثالث الثانوي لإعفائهم من الرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.