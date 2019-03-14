«إنسان الأفلاج» تحصر المسجلين باختبار «قياس» للصف الثالث الثانوي ‬ لإعفائهم من الرسوم

قال مدير جمعية إنسان بمحافظة الأفلاج، ناجي حمدان الرميح، إن الجمعية بدأت بحصر وتسجيل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين بالمركز الوطني للقياس.

وأضاف الرميح، في تصريحات لـ«عاجل»، أن هذه الخطوة تأتي من أجل إعفاء الطلبة والطالبات من رسوم التسجل، وذلك حسب الاتفاقية الموقعة بين الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان»، والمركز الوطني للقياس.

وأشار الرميح، إلى أن هذه الخدمة تُقدم للأيتام؛ لتخفيف المتطلبات والحوائج صغيرها وكبيرها، مُقدمًا شكره للقائمين على المركز الوطني للقياس.