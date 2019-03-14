أمن الطرق يحذّر قائدي السيارات بتبوك من الغبار الكثيف

طالبت القوات الخاصة لأمن الطرق، مُستخدمي الطرق بمنطقة تبوك، بالحذر من الغبار الكثيف الذي تشهده معظم طرق المنطقة؛ مما يحجب الرؤية.

وقال أمن الطرق، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة تبوك: يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع».

وحذّر الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، من تقلبات جوية خلال عطلة الأسبوع الجاري.

وقال في تغريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنصح من لديه مناسبة (غدًا) الخميس 7/7/1440هـ في أماكن مكشوفة في مكة وتبوك والمدينة والشمالية والجوف وحائل والقصيم، ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة والشرقية والكويت، متابعة حالة الطقس ويحتاط لذلك؛ بسبب التقلبات الجوية المتوقعة (..) غبار ورياح ومطر إلى أن يصرفها الله».