السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يرعى حفل انطلاق فعاليات مؤتمر تيدكس العالمي



حائل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقاعة الأمير سعود بن عبدالمحسن بالمستشفى السعودي الألماني بحائل مساء اليوم حفل انطلاق فعاليات مؤتمر تيدكس العالمي، الذي تقيمه " الكلية التقنية بحائل " بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

ويهتم المؤتمر بنشر الأفكار التي تستحق الانتشار في مجالات متعددة للموهوبين، ممن لهم القدرة على إحداث تغيير وعرض أفكارهم على مستوى العالم.

وشارك الأمير عبدالعزيز بن سعد في فعاليات المؤتمر، وتابع جانب ممايقدمه المشاركون من داخل المنطقة وخارجها.

وأكد سموه على أهمية مثل هذه المؤتمرات المحفزة للطاقات وللطموح, معربًا عن شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والكلية التقنية على استمرار مبادراتهم النوعية, حاثًا سموه على مضاعفة الجهود وخدمة شباب وفتيات المنطقة وقيادتهم نحو الإبداع والابتكار والتميز.

بعد ذلك كرم نائب أمير منطقة حائل الراعي الرئيس لفعاليات مؤتمر تيدكس شركة إسمنت حائل والراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني بحائل.

حضر الحفل مدير عام فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل التميمي وعميد الكلية التقنية بحائل المهندس ضحوي الشمري وعدد من المسئولين.

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23:24ت م

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