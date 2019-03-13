السعودية اليوم / إطلاق مشروع الممارسات التدريسية المثلى في تعليم وادي الدواسر



وادي الدواسر 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

دشَّن مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، مؤخرًا مشروع الممارسات التدريسية المثلى لمدارس محافظتي وادي الدواسر والسليل، بحضور مديري الإدارات والأقسام المعنية بالإدارة ومشاركة قادة المدارس، وذلك على مسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية.

وأوضح العُمري في كلمة له خلال التدشين، أن هذا المشروع سيُسهم في الارتقاء بنواتج التعلم، حيث من المنتظر أن يُحقق النتائج حسب ما تم التخطيط له، مشيرًا إلى أن ملف نواتج التعلم والرفع منها من الملفات التي لها أهمية خاصة.

وأفاد قائد فريق المشروع فرج بن محمد آل بوسباع، خلال عرضه للمشروع أنه يتضمن قيم التأصيل والإبداع والجودة والتعاون والاستمرارية، واحتواء الأفكار الإبداعية، ودعا إلى استثمارها بجودة عالية ومتابعة جادة للتنفيذ بفكر تعاوني وتكاملي بين أفراد الميدان، وبمنهجية مؤسسية تتضمن استمرارية العمل واستثمار الإمكانيات.

وعقدت خلال التدشين ندوة تربوية بعنوان " الممارسات التدريسية المثلى " تناول فيها المشاركون الممارسات التدريسية المثلى وأثرها في رفع نواتج التعلم ودور المعلم في دعم هذا التوجه بالالتزام المدرسي وتحسين الأداء التعليمي.

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23:08ت م

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