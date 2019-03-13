السعودية اليوم / أمانة نجران وفرع وزارة العمل يناقشان سبل تعزيز العمل المشترك



نجران 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

ناقش أمين منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان ،اليوم بمكتبه بالأمانة، مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله محمد الدوسري،سبل تعزيز وتطوير العمل المشترك لدعم قرارات توطين الوظائف بالمنطقة.

وأكد الدوسري،أن اللقاء يأتي في أطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة ،وتحقيق أهداف وغايات برنامج توطين الوظائف الوطنية لمواكبة التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠،من خلال رفع كفاءة الأعمال الميدانية للجان التوطين ،والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز العقبات التي قد تواجه سير العمل و أصحاب الأعمال والمنشآت الخاصة بالمنطقة.

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23:07ت م

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