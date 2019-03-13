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بعد فيسبوك.. عطل مفاجئ يضرب إنستجرام وواتساب
متابعات الخليج 365 - الرياض
لم تمضِ ساعات على العطل الفني الذي ضرب فيسبوك مساء اليوم، حتى أعلن مستخدمو تطبيقات واتساب وإنستجرام عن مشاكل وخلل في التطبيقات.
وتسبب الخلل التقني في إنستجرام واتساب، بتعطيل خاصية إرسال الصور ومقاطع الفيديو لدى البعض.
وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت، مساء اليوم، أن الموقع تعرض لخلل تقني وجاري العمل على إصلاحه.
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