بعد فيسبوك.. عطل مفاجئ يضرب إنستجرام وواتساب

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم تمضِ ساعات على العطل الفني الذي ضرب فيسبوك مساء اليوم، حتى أعلن مستخدمو تطبيقات واتساب وإنستجرام عن مشاكل وخلل في التطبيقات.

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وتسبب الخلل التقني في إنستجرام واتساب، بتعطيل خاصية إرسال الصور ومقاطع الفيديو لدى البعض.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت، مساء اليوم، أن الموقع تعرض لخلل تقني وجاري العمل على إصلاحه.