- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. أمطار رعدية وغبار يضرب 10 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. أمطار رعدية وغبار يضرب 10 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس في المملكة، تقلبات جوية في عدة مناطق.
وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، والقصيم، والشرقية، ومكة المكرمة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير.
كما توقعت هيئة الأرصاد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. أمطار رعدية وغبار يضرب 10 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.