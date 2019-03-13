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وزارة الثقافة ستتولى معرض الكتاب من العام المقبل

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2019-03-13

وزارة الثقافة ستتولى معرض الكتاب من العام المقبل

متابعات الخليج 365 - رائد عيد - بدر القريني

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، أن وزارة الثقافة هي من ستتولى معرض الكتاب من العام المقبل، وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة افتتاح معرض الكتاب الدولي 2019.

ورحب سموه بمملكة البحرين التي هي ضيفة شرف هذا العام، ممثلة برئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، مثمنًا الدعم الذي تتلقاه الوزارة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير لنجاح معرض هذا العام.

وقال: إن الأمير محمد بن سلمان دائمًا ما يدعم الوزارة ويسعى لتطوير المسيرة الثقافية الشاملة في مملكتنا الحبيبة.

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وأضاف أن المعرض هذا العام يأتي تحت شعار الكتاب بوابة المستقبل، وذلك من منطلق الإيمان العميق في تنشيط الحراك الثقافي، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار إيجاد بيئة ثقافية جاذبة.

من جهتها عبرت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد ال خليفة عن اعتزازها بأن البحرين هي ضيفة شرف هذا العام، مؤكدةً على أن المملكة العربية دائماً في القلب.

وقالت: إن السعودية في العام الماضي كانت ضيفة شرف معرض الكتاب في البحرين، حيث حظي المعرض بأكبر عدد من الزوار، خاتمةً القول بأن الثقافة هي وسليتنا لنسير إلى المستقبل.

وكرمت الوزارة خلال الافتتاح عددًا من رواد السينما، أبرزهم الممثل والمخرج سعد خضر والممثل خليل الرواف والسينمائية هيفاء المنصور، فيما تم تكريم الممثل والمنتج إبراهيم الحساوي، ويأتي بعد ذلك المخرج عبدالله المحيسن.





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