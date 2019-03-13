- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. مراسم افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مراسم افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت قناة الإخبارية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يظهر مراسم افتتاح وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان لمعرض الرياض الدولي للكتاب، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، بشعار “الكتاب بوابة المستقبل”، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويستضيف المعرض مملكة البحرين كضيف شرف للمعرض لهذا العام، حيث شارك أكثر من 900 دار نشر عالمية ومحلية وعربية.
كما تم تأليف ما يُقارب 500 ألف عنوان كتاب، ومشاركة 30 دولة، وتواجد أكثر من 200 فعالية ثقافية.
كما بلغ عدد الدول المستضافة في المعرض للسنوات الماضية 12 دولة، ويتم استحداث هذه التقاليد من قِبل وزارة الثقافة في سبيل إثراء المعرض ثقافيًّا، ولِعرض تجارب الدول الصديقة مع العلاقات التاريخية التي تربطها بها ومنها البحرين، والإمارات، وماليزيا، وأيضًا اليونان، السويد، المغرب، إسبانيا، جنوب إفريقيا، الهند، السنغال، البرازيل واليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مراسم افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.