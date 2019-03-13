فيديو.. مراسم افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قناة الإخبارية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يظهر مراسم افتتاح وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان لمعرض الرياض الدولي للكتاب، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، بشعار “الكتاب بوابة المستقبل”، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويستضيف المعرض مملكة البحرين كضيف شرف للمعرض لهذا العام، حيث شارك أكثر من 900 دار نشر عالمية ومحلية وعربية.

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كما تم تأليف ما يُقارب 500 ألف عنوان كتاب، ومشاركة 30 دولة، وتواجد أكثر من 200 فعالية ثقافية.

كما بلغ عدد الدول المستضافة في المعرض للسنوات الماضية 12 دولة، ويتم استحداث هذه التقاليد من قِبل وزارة الثقافة في سبيل إثراء المعرض ثقافيًّا، ولِعرض تجارب الدول الصديقة مع العلاقات التاريخية التي تربطها بها ومنها البحرين، والإمارات، وماليزيا، وأيضًا اليونان، السويد، المغرب، إسبانيا، جنوب إفريقيا، الهند، السنغال، البرازيل واليابان.