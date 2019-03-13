أمطار على حائل.. و”الأرصاد” تحذّر 10 مناطق من طقس الخميس

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الخميس، هطول أمطار رعدية، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية تُصيب مناطق: “الرياض، القصيم، الشرقية، مكة المكرمة”، وأجزاءً من مناطق: “الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، الباحة، عسير”.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يلي هذه الحالة انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح شمالية نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال المملكة.