شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الجوف: 12 مرشحاًَ لـ 7 فئات في جائزة التعليم للتميز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (سكاكا)

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أسماء المرشحين والمرشحات على مستوى الإدارة لجائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها العاشرة.

والمرشحون في فئة التميز المدرسي: قائد مدرسة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي الابتدائية بصوير سلطان بن مطارد الرويلي، وقائد مدرسة الرحمانية الأهلية الابتدائية بسكاكا عبدالله بن فلاح الحربي، وقائدة مدرسة الثالثة الابتدائية بقارا منال بنت مخلف المقاود.

والمرشحون في فئة الخدمات التعليمية: المرشدة الطلابية في مدرسة السابعة عشرة الابتدائية بسكاكا نزيلة بنت الأطمش الدغماني، ووكيلة المتوسطة العاشرة بسكاكا إيمان بنت منيف السويلم.

والمرشحون في فئة الطالب المتميز: رغد بنت سلطان الوسم من مدرسة منهاج الرسالة الثانوية بسكاكا، وجود بنت عقاب السالم من الثانوية الأولى بسكاكا، وشادن بنت محمد الدرعان من مدرسة وارفة العلم الثانوية الأهلية بسكاكا.

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والمرشحون في فئة المبادرات والتجارب: المعلمة في الثانوية الثانية بسكاكا غادة بنت صالح المعاذي.

والمرشحون في فئة المشرف التربوي طارق بن عبدالله عودة الخالدي المشرف التربوي بإدارة الإشراف التربوي.

والمرشحون في فئة المعلم: المعلمة بالروضة الأولى بسكاكا نجاة بنت عبد العزيز البديوي.

والمرشحون في فئة الموظف الإداري: الموظفة في مكتب التعليم بسكاكا "بنات" جميلة بنت متعب العيادة.