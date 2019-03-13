شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتدال»: القراءة تُعلِّم التسامح.. والجهل والتعصب يصنعان التطرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

نوه مركز «اعتدال» العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، تزامناً مع انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 تحت عنوان «الكتاب بوابة المستقبل»، بأهمية «الكتاب الجيد» باعتباره سفيراً فوق العادة لنقل رسائل التسامح، وجسراً للسلام بين شعوب العالم.

وأضاف: «كلما غُصت في الكتاب وغبت فيه، كلما انفتحت على غيرك من المختلفين عنك».

وتابع: «القراءة طريقك للتسامح مع غيرك من الناس، فالقراءة تُعلمنا قبول الآخر، وتصنع إنساناً متسامحاً ومنفتحاً، بينما الجهل إذا اجتمع مع التعصب يصنع المتطرف».