شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي العوامية: جهود الدولة التنموية وفَّرت الأمن والخدمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

التقى محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان، اليوم (الأربعاء)، في مقر المحافظة، عدد من أهالي وأعيان بلدة العوامية، يتقدمهم المهندس عبدالله بن علي النمر، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية.

وفي البداية، رحَّب المحافظ بالحضور، ومن ثم رفع الأهالي الشكر للقيادة الحكيمة ولأمير المنطقة الشرقية ونائبه، على توجيهاتهم الكريمة برفع مجمل الحواجز في محافظة القطيف والعوامية، والعمل على ما تبقى منها في المحافظة، ولما تقوم به الدولة من جهود مستمرة في كافة المجالات لا سيما التنموية، ولكافة الجهات الأمنية والخدمية العاملة في المحافظة، مثمنين لهم هذه الجهود التي انعكست إيجاباً في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، والخدمات اللازمة للبلدة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام، وبث الطمأنينة في نفوس أبنائها، الأمر الذي خلق جواً من التعاون التام والتكامل بين المواطنين والجهات الأُخرى.

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بعد ذلك استعرض، الأهالي كل في مجاله مجموعة من احتياجات البلدة الخدمية والتنموية، المتمثلة في الخدمات البلدية، والمياه، والخدمات الصحية والتعليمية، والزراعية والاجتماعية، أهمها سفلتة وإنارة وتشجير الشوارع الداخلية، ووضع اللوحات الإرشادية، وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وإنشاء الحدائق، وصيانة المقبرة الحالية وإنشاء أخرى، وإنشاء سوق نفع عام، وصيانة الملاعب الرياضية، وتحويل مكتب البلدية الحالي إلى فرع، وكذلك تنفيذ شبكة الصرف الصحي بحي الزارة، وتنفيذ مشروع تمديد أنابيب الصرف الصحي، والتخلص من مجمع مياه الصرف الصحي الواقع غربي البلدة، وتزويد البلده بالمياه المحلاة، ‏وكذلك صيانة مباني المدارس وتركيب مظلة بها وتشغيل وحدات التكييف، واستكمال أعمال البناء بمجمع البنات بالجميمة، وفتح فصول صعوبات التعلم، وإنشاء مدرسة متوسطة للبنين، وافتتاح نادي حي، وهدم وإعادة بنا المركز الصحي بالجميمة، وأستأجر مبنى للمركز الصحي شمالي البلدة، وإنشاء فرع لمركز الهلال الأحمر، وكذلك ‏إيجاد أرض للجمعية وإنشاء مقر لها، وتأهيل مبنى دار الضيافة، و‏مساعدة المزارعين بالآليات والأسمدة والبذور، وحفر آبار المياه للمزارعين.

بدوره، عبّر المحافظ عن شكرهِ للحضور لما أبدوه من احتياجات تخدم وتطور بلدتهم, مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تهيئة كافة السبل لتأمين الحياة الكريمة لمواطنيها، وجعل أبواب المسؤولين مفتوحة للجميع دون استثناء, وأن القطيف وبلداتها جزء من هذا الوطن المعطاء شأنها شأن كافة محافظات المنطقة، وهي محل اهتمام ومتابعة وحرص أمير المنطقة ونائبه.

وأبدى المحافظ استعداد المحافظة وجميع الجهات الخدمة لبذل كل ما من شأنه التعاون المستمر في شتى المجالات، مؤكداً على مديري الدوائر الحكومية أهمية الوقوف الميداني على احتياجات البلده ومتابعة إنجازها بدقة، وأن تكون محل اهتمامهم وحرصهم وبلدات المحافظة الاخرى، داعياً الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه, وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.