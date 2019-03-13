3 شروط لإعادة الضريبة المضافة لمكاتب الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة
حددت مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا ثلاثة شروط لإعادة قيمة الضريبة المضافة لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة، وذلك بحسب ما أوضحه المستشار الضريبي للمؤسسة خلال ورشة عمل قيمة الضريبة المضافة بمقر المؤسسة أمس الأول.
وأوضحت المؤسسة أن فواتير العام الماضي التي بها مشاكل ولم تسترد قيمة الضريبة على رؤساء المكاتب إعادة إدخال الفواتير بشكل صحيح، مشتملة على جميع النقاط حتى يصرف لهم، مع العلم أن عملية الاسترداد ستساهم في تخفيض التكاليف على المكاتب.
وأضافت أن الورشة تهدف إلى حل إشكالات المكاتب خلال موسم حج العام الماضي بسبب استحداث النظام، مبينة أنه جرى استرداد بعض المبالغ للمكاتب التي أدخلت الفواتير بشكل صحيح.
- الدخول على النظام.
- أن تكون الفاتورة مشتملة على الرقم الضريبي.
- أن تكون الفاتورة متعلقة بالنشاط الرئيس، وهو خدمة الحاج.
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