المرشدون يحددون للطلاب احتياجات سوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان - مكة المكرمة

نظم المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة ملتقى المرشدين الطلابيين بالعاصمة المقدسة، بهدف توجيه الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بواسطة مرشدي الطلاب على تحديد مساراتهم المهنية بعد تخرجهم من المراحل التعليمية، وشارك بالملتقى 200 مرشد طلابي للاستفادة من جلساته وانعكاسه إيجابيا على الطلاب، بحسب ما أوضحه لـ «مكة» مدير العلاقات العامة بالمعهد عبدالله القرشي.

وطالب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي بالتطوير المستمر الذي يواكب هذه التطلعات ويلبي احتياجات سوق العمل من خلال أدوات التوجيه المنهي التي تساهم في تحديد مسار الطالب أثناء المرحلتين المتوسطة والثانوية واختيارهم تخصصات تلائم المستقبل، بعد تأهيل وتطوير الكوادر البشرية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني فيصل كدس أن هذا التنظيم يأتي تأكيدا على أهمية التوجيه المهني الذي ينفذه المرشدون الطلابيون بمدارس التعليم العام من حيث الإعداد وتوجيه الطلاب، وتوفيق ميولهم واستعداداتهم مما يساهم في تحسين سوق العمل وتنميته وتوطينه، بالكوادر المهنية من خلال توفير الفرص لطلاب مدارس التعليم العام.

أهداف الملتقى

• التعريف بالهوية الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

• زيادة أعداد الملتحقين من طلاب التعليم العام

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• التعريف ببرامج المعهد ودوراته والدعم المالي

التوصيات

• رفع مستوى التنسيق بين التعليم والتدريب لسد احتياج السوق السعودي

• التأكيد على أهمية التوجيه المهني في احتياجات سوق العمل

• اطلاع المرشدين الطلابيين على ما يقدمه المعهد التقني

• تدريب خريجي المتوسطة والناجحين بالصف الأول والثاني الثانوي

• إقامة الملتقى بمحافظات المنطقة

• تعريف الطلاب بثقافة العمل الحر من خلال معاهد ريادة الأعمال الوطنية