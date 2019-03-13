500 ألف معاملة في أرشيف محكمة مكة من 235 سنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كشف رئيس المحكمة العامة المكلف صالح السعوي أن أرشيف محكمة مكة يحوي 500 ألف معاملة، بعضها من عام 1205هـ، أي قبل 235 سنة، وذلك لدى لقائه رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المكلف عبدالرحمن الضحيان بمقر المحكمة.

وأشاد السعوي، بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في إدارة أموال القاصرين والمشمولين بنظامها. مبينا أن زيارة رئيس الهيئة المكلف للمحكمة تأتي من أجل التواصل والنقاش لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والتسهيل عليهم.

Advertisements

بعد ذلك، زار رئيس الهيئة محكمة الأحوال الشخصية والتقى برئيسها عبدالعزيز الكلية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل أمور المستفيدين.

بعد ذلك زار رئيس الهيئة المقر الجديد قيد الإنشاء، واستمع إلى شرح من المشرف على المشروع، ثم زار فرع الهيئة بمكة والتقى بالمراجعين.

من جهته أوضح رئيس الهيئة الضحيان، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للأوامر السامية والتعليمات التي تؤكد على أهمية أن يقوم رئيس الجهة بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق والاستماع لما لدى المواطنين.