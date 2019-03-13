السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض
قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي لـ«مكة»، إنه بإمكان كل قائد مركبة «مخالف» الاعتراض على المخالفة ومشاهدتها إذا كانت مصورة أو كانت محضر ضبط من قبل رجل المرور، مبينا أن هناك هيئة فصل مكونة من 3 أعضاء ومستقلة استقلالا كاملا عن المرور أشبه ما تكون بهيئة قضائية تنظر الاعتراضات، وتصدر فيها قرارا خلال 7 أيام عمل.
وأضاف البسامي أن هيئة الفصل مستقلة تماما عن الميدان وتحكم بنظام المرور، مشيرا إلى أن هناك توازنا بين رجل الشارع والإجراءات الإدارية، وذلك من باب الشفافية والعدالة، وللمخالف الحق في مشاهدة مخالفته «مصورة» قبل تقديم الاعتراض للتحقق من صحتها من خلال «أبشر» في المرحلة الحالية.
وكانت الإدارة العامة للمرور أطلقت خدمة الاعتراض الالكتروني على المخالفات المرورية بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير المرور لـ"مكة": هيئة مستقلة تنظر اعتراضات المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.