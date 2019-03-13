مدير المرور لـ"مكة": هيئة مستقلة تنظر اعتراضات المخالفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي لـ«مكة»، إنه بإمكان كل قائد مركبة «مخالف» الاعتراض على المخالفة ومشاهدتها إذا كانت مصورة أو كانت محضر ضبط من قبل رجل المرور، مبينا أن هناك هيئة فصل مكونة من 3 أعضاء ومستقلة استقلالا كاملا عن المرور أشبه ما تكون بهيئة قضائية تنظر الاعتراضات، وتصدر فيها قرارا خلال 7 أيام عمل.

وأضاف البسامي أن هيئة الفصل مستقلة تماما عن الميدان وتحكم بنظام المرور، مشيرا إلى أن هناك توازنا بين رجل الشارع والإجراءات الإدارية، وذلك من باب الشفافية والعدالة، وللمخالف الحق في مشاهدة مخالفته «مصورة» قبل تقديم الاعتراض للتحقق من صحتها من خلال «أبشر» في المرحلة الحالية.

وكانت الإدارة العامة للمرور أطلقت خدمة الاعتراض الالكتروني على المخالفات المرورية بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.