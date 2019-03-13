الولايات المتحدة تعلق استخدام طائرات بوينغ ماكس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - واشنطن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم منع كل رحلات طائرات بوينغ 737 (ماكس 8) و (ماكس 9). وقال ترامب في فيديو عبر حسابه بتويتر: "نحن نولي سلامة الأميركيين وكل الركاب أولوية مطلقة". جاء ذلك بعد أن علقت عدد كبير من الدول استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس، فيما حظرت دول أخرى طيران بوينغ 737 ماكس ضمن مجالها الجوي، وكان آخرها الولايات المتحدة حيث مقر الشركة المصنعة لهذه الطائرة.



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