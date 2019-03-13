السعودية | رجل أعمال سعودي فاق من غيبوبة.. وهذه أول كلمة قالها

شكرا لقرائتكم رجل أعمال سعودي فاق من غيبوبة.. وهذه أول كلمة قالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت امرأة سعودية أن تخرج من غرفة العناية المركزة في احدى المستشفيات في السعودية، مصممة على أن تبقى بجوار زوجها الذي دخل في غيبوبة تامة، وظل ممدداً على السرير الأبيض بين أنابيب الأوكسجين طيلة 28 يوما.

افترشت الأرض ونامت بجانب سريره، قاضية وقتها في قراءة القرآن فوق رأس زوجها.

وحين أفاق من غيبوبته، أخذ يشير بيده إلى زوجته ويردد "أحبك"، في صورة تجلت فيها كل معاني الحياة الزوجية الخالصة.

عن تلك التجربة الأليمة، تحدث "يوسف القفاري" الذي يعمل في المساهمات ومجالات تطوير الأعمال، إلى "العربية.نت" وهو يغص بالدموع، قائلاً: " كنت أعاني من فشل كلوي، أدخلني في غيبوبة، ولكنني كنت كل تلك الفترة أشعر بأن هناك من ينتظرني، ويبكي لأجلي، ويدعو لي بالشفاء".

وتابع: "ولله الحمد تماثلت للشفاء بعد سفري للعلاج في ألمانيا، فتجربة المرض كانت قاسية وصعبة للغاية، خاصة بعد أن توقفت كافة الوظائف الحيوية في جسمي".

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فيديو وتغريدة انتشرت بشكل واسع

وبعد رحلة طويلة مع المرض، قام القفاري بنشر فيديو للحظات إفاقته الأولى من الغيبوبة، مكتفاخراً بوقوف زوجته "لولوه الشبرمي" جنبه طوال مرضهظو

وكتب في تغريدة: "أجمل لحظات حياتي عندما صحيت، ووجدت زوجتي بجانبي 28 يوما في غيبوبة وكانت مرافقتي، تدعو لي وترعاني".

ووجدت التغريدة تفاعلا كبيرا ورواجا واسعا من نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، أوصوه بالاعتناء بزوجته وحفظ جميلها وحبها وتقديرها.

من هو القفاري؟

يذكر أن "يوسف القفاري" هو رجل أعمال، عرف ببصمته المتميزة في أسلوبه ورؤيته الإدارية. يمتلك 24 عاماً من الخبرات القيادية في مجموعة من الأنشطة التجارية والصناعية، وهو عضو مجلس إدارة عدة شركات استثمارية وصناعية في المملكة.

له 3 أبناء 3 وبنت واحدة، وأكبر أبنائه "محمد" الذي تخرج من جامعة اليابان في مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية، ويعمل الآن في الهيئة العامة للاستثمار، ويليه نواف وبدر وليان.