، إدارة "النصر" تخطط لضم نجم "الاتفاق" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية قريبة من إدارة النصر عن أنها تنوي التقدم بعرض لنظيرتها في الاتفاق لضم اللاعب محمد الكويكبي.

وطلب روي فيتوريا مدرب الفريق من إدارة ناديه عددًا من التدعيمات خصوصًا في الناحية الهجومية بدءًا من الموسم

المقبل.

يُذكر أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع ناديه يمتد حتى منتصف عام 2021.

ويُذكر أن اللاعب كان هدفًا لإدارتي النصر والاتحاد في فترات الانتقالات السابقة قبل أن ترفض إدارة الاتفاق التفريط فيه.

