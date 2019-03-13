محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية بوزارة التعليم، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، والمبني على موافقة وزير التعليم، بإيفاد المستشار التعليمي محمد بن علي الصعيري للعمل في الملحقية الثقافية بكندا. "الصعيري" مستشارًا تعليميًا بملحقية كندا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-13 صدر قرار وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية بوزارة التعليم، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، والمبني على موافقة وزير التعليم، بإيفاد المستشار التعليمي محمد بن علي الصعيري للعمل في الملحقية الثقافية بكندا. 13 مارس 2019 - 6 رجب 1440 Advertisements 11:28 PM صدر قرار وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية بوزارة التعليم، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، والمبني على موافقة وزير التعليم، بإيفاد المستشار التعليمي محمد بن علي الصعيري للعمل في الملحقية الثقافية بكندا. ، "الصعيري" مستشارًا تعليميًا بملحقية كندا ،

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