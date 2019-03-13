، بـ25 مهمة وصلاحية ولجنة.. قائد تربوي يدعو لاستحداث "أمين الخدمات المدرسية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتخفيف العبء عن الوكلاء.. ومهام "وكيل الشؤون المدرسية" لا تحتاج لمسؤول تربوي متخصص

طالب قائد تربوي المختصين في وزارة التعليم بتطوير الهيكل التنظيمي "الدليل التنظيمي" من ناحية وكيل الشؤون المدرسية، مبرراً ذلك بأن "مهام هذا الوكيل تعتبر عبئاً على عاتقه، فهي تأخذ حيزاً كبيراً من الجهد والوقت حيث يعطل فيها الوكيل كثيراً من أعماله "التربوية البحتة"، معتبراً أن مهام وكيل الشؤون المدرسية لا تحتاج إلى مسؤول "تربوي متخصص"، بقدر ما تتطلب خبيراً متخصصاً في مجالها، وبذلك يتفرغ وكيلا المدرسة لعملهما بدون أعباء إضافية تحد من الجهود والإنجازات.

وقال صالح بن ناصر العُمري القائد التربوي للقسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي بالرياض، التابع لمكتب تعليم الشمال بالرياض، لـ"الخليج 365": "الميدان التعليمي المدرسي كغيره من الميادين يحتاج دوماً إلى المراجعة والتجديد والتطوير إذا ما رأى المسؤولون الميدانيون حاجة فعلية في المنظومة أو ظهور خلل ما".

وأضاف: "بما أن الوزارة تعمل بكل جدية لمواكبة رؤية الوطن الغالي 2030، وتسعى على الدوام لتقديم جودة نوعية وقفزة أكبر في أداء مدارسها، فمن خلال معايشتي للواقع التعليمي الميداني في المدارس لسنوات طوال معلماً ورائد نشاط ووكيلاً وأخيراً قائداً مدرسياً؛ أرى الحاجة الماسة لتطوير هذا الهيكل التنظيمي "الدليل التنظيمي" من ناحية وكيل الشؤون المدرسية".

ودعا "العُمري" لأجل زيادة التركيز وبالتالي الإنتاجية، وتطويراً لعمل وكلاء المدرسة؛ إلى فصل أعمال (الشؤون المدرسية) تماماً عن وكيل المدرسة، وتخصيص مسؤول في كل مدرسة يتولى جميع الشؤون المدرسية، ويكون ارتباطه المباشر بقائد المدرسة أو وكيل الشؤون التعليمية، وأن يكون هذا المسؤول من حملة الدبلوم بعد الثانوي "على الأقل"، بحيث يتم تأهيله من خلال دورات مكثفة يحصل عليها لينضم إلى الهيئة القيادية في المدارس، مع منحه كافة الصلاحيات والمهام المعطاة لوكيل الشؤون المدرسية "سابقاً".

كما اقترح أن يكون ذلك المسؤول تحت مسمى "مشرف الخدمات المساندة"، أو "متابع الخدمات المساندة"، أو "مشرف الخدمات المدرسية"، أو "أمين الخدمات المدرسية"، مشيراً إلى أنه في حال عدم اكتمال نصاب المدرسة فإن تلك المهمة يتولاها رائد النشاط.

وعن الوصف الوظيفي لـ"أمين الخدمات المدرسية"، يوضح العُمري أنها تتلخص في: الإشراف على تقديم الخدمات الإدارية والمساندة للعملية التربوية والتعليمية في المدرسة والمحافظة على مرافقها ونظافتها، وحدد في ذلك الصدد 21 مهمة وصلاحية تتمثل في المشاركة في إعداد الخطة التشغيلية للمدرسة، والإشراف على أعمال الصيانة والنظافة في المدرسة، مسؤوليته المباشرة عن الأمن والسلامة ومتطلباتها، عقد ومتابعة الشراكة المجتمعية، وتحديد احتياج المدرسة من المواد والوسائل والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة، والتأكد من توفر جميع المستلزمات للمعامل والمختبرات ومصادر التعلم ومقار النشاط، والإشراف والمسؤولية المباشرة على مستودع المدرسة، ومتابعة إجراءات الرجيع من المواد، والتأكد من تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات.

وأضاف "العُمري" من مهام "الأمين المدرسي": الإشراف على مقصف المدرسة، والتأكد من تطبيق الشروط الصحية، مع تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة لتشغيله، ومتابعة توفير الاحتياجات من الكتب والأثاث والتجهيزات والمستلزمات المدرسية، والمسؤولية المباشرة عن إدارة وتنظيم جميع أعمال النقل المدرسي في المدرسة والإشراف عليها ومتابعتها، واستلام مسؤولية (أمانة الصندوق المدرسي)، وتنظيم الميزانية التشغيلية والأمور المالية.

وزاد من صلاحياته: الإشراف والمتابعة لأعمال المتعاقدين الفنيين المناسبين أو المتعهدين لإجراء النظافة والصيانة الدورية، ومتابعة الأصناف التي يتقرر صيانتها أو بيعها أو إتلافها وفقاً للأنظمة والتعليمات، ومتابعة الجوانب الجمالية والبيئية في المدرسة، والإشراف على تطويرها وتحسينها، وإعداد وتجهيز ملف لكل موظف ومستخدم وعامل يحفظ فيه جميع المعلومات والوثائق الخاصة به، والتنسيق مع مركز التقنيات في إدارة التعليم أو مكتب التعليم فيما يتعلق بصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والمشاركة في المجالس واللجان المدرسية والإسهام في تنفيذ قراراتها، والإشراف على تنظيم الوثائق الأرشيفية وفق التعليمات المنظمة لذلك، والمشاركة في إعداد التقرير السنوي لإنجاز المدرسة ونشاطها خلال العام الدراسي بالتنسيق مع وكيل الشؤون التعليمية ووكيل شؤون الطلاب، والقيام بأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر في مجال اختصاصه.

واختتم القائد التربوي العُمري مبيناً أن كل تلك المهام والصلاحيات تؤهله لأن يكون مسؤولاً عن لجان الشراكة الأسرية والمجتمعية والصندوق المدرسي والأمن والسلامة والتميز والجودة.