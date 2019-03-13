محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع جمعية أصدقاء القلب و"هلال جدة " ‏انطلقت اليوم في جدة فعالية "نبض" والتي ينفذها قسم الباطنة بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع جمعية أصدقاء القلب الخيرية وهيئة الهلال الأحمر السعودي والجمعية السعودية للطب الباطني وقام فريق متكامل من طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بتقديم فعالية للمجتمع تهتم بالتوعية والصحة العامة ‏بإشراف الدكتور نعيم الشعيبي. وتستمر الفعالية حتى يوم غدٍ الخميس حيث تستهدف جميع أفراد المجتمع. كما يصاحب الفعالية معرض تطوعي يهدف إلى توعية المجتمع بأمراض القلب وكيفية تجنبها بطريقة هادفة ومؤثرة، إضافة إلى دورة الإنعاش القلبي الرئوي التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر السعودي وتهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بالإنعاش القلبي والإسعافات الأولية. مستشفى جامعة المؤسس يطلق فعالية "نبض" للتوعية الصحية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-13 ‏انطلقت اليوم في جدة فعالية "نبض" والتي ينفذها قسم الباطنة بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع جمعية أصدقاء القلب الخيرية وهيئة الهلال الأحمر السعودي والجمعية السعودية للطب الباطني وقام فريق متكامل من طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بتقديم فعالية للمجتمع تهتم بالتوعية والصحة العامة ‏بإشراف الدكتور نعيم الشعيبي. وتستمر الفعالية حتى يوم غدٍ الخميس حيث تستهدف جميع أفراد المجتمع. Advertisements كما يصاحب الفعالية معرض تطوعي يهدف إلى توعية المجتمع بأمراض القلب وكيفية تجنبها بطريقة هادفة ومؤثرة، إضافة إلى دورة الإنعاش القلبي الرئوي التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر السعودي وتهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بالإنعاش القلبي والإسعافات الأولية. 13 مارس 2019 - 6 رجب 1440 11:05 PM بالتعاون مع جمعية أصدقاء القلب و"هلال جدة " بالتعاون مع جمعية أصدقاء القلب و"هلال جدة " ‏انطلقت اليوم في جدة فعالية "نبض" والتي ينفذها قسم الباطنة بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع جمعية أصدقاء القلب الخيرية وهيئة الهلال الأحمر السعودي والجمعية السعودية للطب الباطني وقام فريق متكامل من طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بتقديم فعالية للمجتمع تهتم بالتوعية والصحة العامة ‏بإشراف الدكتور نعيم الشعيبي. وتستمر الفعالية حتى يوم غدٍ الخميس حيث تستهدف جميع أفراد المجتمع. كما يصاحب الفعالية معرض تطوعي يهدف إلى توعية المجتمع بأمراض القلب وكيفية تجنبها بطريقة هادفة ومؤثرة، إضافة إلى دورة الإنعاش القلبي الرئوي التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر السعودي وتهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بالإنعاش القلبي والإسعافات الأولية. ، مستشفى جامعة المؤسس يطلق فعالية "نبض" للتوعية الصحية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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