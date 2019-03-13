بالصور: ماذا فعل مذيع “العربية” محمد الطميحي مع والده أثناء تسليم جوائز جازان للتفوق؟

جسدت مشاهد الفرحة على وجوه آباء الفائزين أثناء تسلمهم جوائز أبنائهم بجائزة جازان للتفوق والإبداع من يد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة. البادرة بدأ بها مذيع “العربية” محمد الطميحي، أثناء كلمته نيابة عن المكرمين؛ حيث نسب الفضل لوالده، مؤكداً أنه السبب الحقيقي وراء نجاحه، داعياً لتكريم والده بدلاً عنه. وشهدت منصة التكريم فرحة غامرة على محيّا والده الطاعن في السن؛ حيث ظل يدعو لابنه بالتوفيق والسداد حتى نزوله من خشبة المسرح، فيما توالى التكريم بصعود آباء المكرمين وأمهاتهم على منصة المسرح.

وقال الطميحي، في كلمته: إن هذه الجائزة تأتي في إطار مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى أمير المنطقة لتطبيقه، عادًا الجائزة واحدة من عوامل النجاح والإنجاز التنموي، ودعم المتفوقين وتحفيز أقرانهم من أفراد المجتمع. وشدّد على أهمية القيمة الحضارية والأدبية والثقافية والعلمية للجائزة ودورها الريادي، وشمولها للعديد من المجالات الحيوية، مثمنًا تميز الجائزة في العديد من الفروع ومنها حفظ كتاب الله الكريم والسنة النبوية وحماية البيئة، وغيرها من فروع الجائزة. وبيّن أن التفوق في أي مجال والحصول على جائزته، لا يعني نهاية المطاف، بل هو بداية الطريق لمزيد من التفوق ومواصلة العطاء والإبداع، وأكد أهمية جائزة جازان للتفوق والإبداع في تشجيع التميز في الأداء وغيرها من الفروع، حاثًا الفائزين على البذل والاجتهاد لما فيه خير وفائدة هذا الوطن العزيز.

وألقى أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي، كلمة أشاد فيها برعاية أمير منطقة جازان لحفل الجائزة في عامها الحالي، منوهًا إلى دعم الأمير ورعايته ومتابعته الحثيثة للجائزة. وأشار الدكتور النعمي إلى أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 25 فائزًا وفائزة في فروع الجائزة، التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والشخصية الثقافية والعلمية، والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال، وفرع حماية البيئة، والأدباء والإعلامي والتطوع، وغيرها من فروع الجائزة الـ “١٨”.

وأكد أن الجائزة تعد دافعًا ومحفزًا لحفظة كتاب الله وسنة نبيه الكريم، والمتفوقين دراسيًا ومهنيًا والباحثين علميًا وأكاديميًا، والمتميزين في الأداء الوظيفي والإعلامي والمبدعين أدبيًا وفنيًا مع تتويج الشخصية الثقافية المتفوقة على مستوى المنطقة. عقب ذلك ألقى الفائز بجائزة الإبداع الأدبي في مجال الشعر خليف بن غالب الشمري، قصيدة شعرية بالمناسبة. وفي ختام الحفل كرّم الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، الفائزين والفائزات بالجائزة، ورؤساء الجائزة في دورتها الحالية والداعمين لها، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والإبداع في حياتهم العلمية والعملية لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع. وأكد أمير منطقة جازان أهمية التكريم في تشجيع الفائزين بالجائزة على مزيد من الإبداع والتنافس بين كافة أبناء المنطقة للحصول على الجائزة في دوراتها القادمة، مشددًا على الدور المهم المناط بالقائمين على الوسائل الإعلامية بمنطقة جازان، للتعريف بالمنطقة وما تزخر به من مقومات في المجالات السياحية والزراعية والاقتصادية، وغيرها من المجالات، والتوسع في فروع الجائزة وفي نطاقها الجغرافي لتشمل جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي والعالم العربي بشكل عام.