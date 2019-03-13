تسرب مادة كيميائية من شاحنة متجهة للبحرين يغلق جسر الملك فهد

أوقفت مؤسسة جسر الملك فهد، الحركة المرورية، اليوم، نتيجة تسرب مادة كيميائية من إحدى الشاحنات المتجهة لمملكة البحرين.

وجاء التسرب من إحدى الشاحنات التي تحمل مادة كيميائية أثناء مرورها عبر جسر الملك فهد الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، وهي متجهة إلى البحرين. وعلى الفور تعاملت الجهات المعنيّة في جسر الملك فهد مع الموقف، وأوقفت الحركة المرورية لفترة وجيزة؛ حرصًا على سلامة المسافرين، وعكس السير لاحقًا، في ساحة إجراءات القادمين للبحرين.